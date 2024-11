Claudia Leitte lamenta morte de bailarina: ‘Uma menina de 21 anos’

A cantora Claudia Leitte lamentou a notícia da morte de Isabella Oliveira, uma de suas bailarinas, aos 21 anos. A artista publicou neste sábado, 2, no Instagram, o vídeo de uma roda de oração em que aparece com Bella, como a dançarina era conhecida. “Ainda não me recompus”, escreveu a cantora. A causa da morte não foi revelada.

Claudia Leitte lamenta morte da bailarina Isabella Oliveira, aos 21 anos. Foto: @bella23soares via Instagram

PUBLICIDADE Isabella participou do projeto Intemporal, de Claudia. “Em breve, vou lançar uma tour de Intemporal, onde ela interpreta com louvor a mente de alguém, vivendo um dilema bem invasivo, denso... Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo… Uma menina de 21 anos…”, disse a cantora. Claudia desejou consolo para a família. “Descanse em paz, amada e inesquecível Bella”, escreveu.

Isabella chegou a realizar uma publicação em maio em que comemorou a participação em Intemporal. “Nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria imaginar o que vivi há algumas semanas. Não iria caber nessa legenda explicar o que foi Intemporal. Algumas palavras descrevem bem: ‘Uma saudade sem fim’”, disse ela na legenda da postagem, em que apareceu abraçada com a cantora.