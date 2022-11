Claudia Leitte lança videoclipe da música ‘Sukin de Confusão’

Publicidade

A música nova de Claudia Leitte chegou ao canal do YouTube da artista nesta quinta-feira, 17. O mais novo lançamento da cantora vem em um contraste de música e videoclipe que apresenta animação e poesia.

Sukin de Confusão, nome do single, chega como a primeira novidade musical da cantora para a temporada de carnaval e verão de 2023.

O videoclipe produzido pela Umana Film, com direção de Pietro Godinho, faz uma reflexão sobre a liberdade, com a cantora pequena e adulta contracenando de forma lúdica. Claudia apresenta a ideia de ser dona de si, de suas qualidades e imperfeições. Com um visual futurista, e looks modernos, fazendo uma associação ao renascimento.

“Eu sonhei com isso, idealizei, mas tudo ficou muito melhor do que eu comecei, muito mais bonito, lúdico e poético. Trouxe muito mais profundidade pra minha música. É uma faixa para pular, dançar, sorrir e se divertir”, afirma Claudia.

Vale lembrar que este é o primeiro lançamento de muitas outras novidades que Claudia ainda irá trazer para este verão.