Claudia Leitte posta foto de rascunho e deixa no ar possibilidade de música nova

Neste sábado (17), a Claudia Leitte publicou em seus perfis nas redes sociais um vídeo em que é possível vê-la escrevendo, ao que tudo indica, uma música. A cantora também publicou uma foto do rascunho em sua feed do Instagram e, na legenda, transcreveu a letra do single — que deve ser batizado de #RealVerso, ao que parece.

A possível música faz um trocadilho com “metaverso”, termo usado para descrever a realidade virtual, e fala sobre a importância das relações pessoais. “A vida é mundo real // É se permitir improvisar // Encontrar o equilíbrio”, diz a letra da música. “Esse é o meu verso // Isso é #REALVERSO”, finaliza. Atualmente, a cantora já vem trabalhando o feat que fez com Ivete Sangalo, Bolo Doido.

A cantora Claudia Leitte deu pistas nas redes sociais que deve lançar uma música nova em breve. Foto: BIEL FAGUNDES/FRAME/PAGOS

Neste período do ano é comum que cantoras e cantores lancem suas apostas para o verão. No início deste mês, Anitta estreou o seu EP Em Busca da Anitta Perfeita, com todas as músicas cantadas em português. Em novembro, Pabllo Vittar e Glória Groove também fizeram o feat Ameianoite. Vamos ver o que Claudinha Bagunceira está aprontando dessa vez.

Leia a música nova de Claudia Leitte

A vida é cheiro, é sabor,

A vida é mundo real.

É se permitir improvisar.

Encontrar o equilíbrio.

Mas no desequilíbrio, aprender a gingar.

A vida é intensidade. É “à flor da pele”.

É o lado de fora esperando você chegar.

Esse é o meu verso.

Isso é #REALVERSO