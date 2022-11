Publicidade

Claudia Leitte usou o início da sua apresentação no pré-Carnaval de Aracaju, em Sergipe, para responder aos gritos de “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula” feito pelos seus fãs em um show em Salvador, na Bahia. A artista vem sendo apontada como uma das defensoras do governo Bolsonaro e ressalta que “todos vivem em um ambiente democrático”. O discurso foi feito em tom de música e a artista disse que não vai “gritar o que todo mundo quer”, mas que vai “gritar o que Deus mandar”.

Claudia Leitte responde após gritos por Lula: "Eu não vou gritar o que todo mundo quer" Foto: Nara Fassi

“Esse mundo tem lugar para todo mundo. Eu posso pensar, eu posso ser quem vai juntar, quem vai fazer você se conhecer, você conhecer alguém. E não gosto, eu não quero, jamais afastar. Eu não penso diferente de vocês, eu quero amor, eu quero paz”, começou.

“E é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite, eu vou gritar o que Deus mandar eu falar, independentemente de vocês pensarem o que vocês quiserem, porque eu não vivo de agradar”, disse na sequência.

No fim, disse que o melhor símbolo com as mãos que poderia fazer seria um coração. “Eu escolho amar. Pode parecer utopia, clichê, eu não estou nem aí, eu só quero amar”, encerrou.

Antes a cantora já tinha respondido às vaias da micareta em Salvador.

“Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, disse.