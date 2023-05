Claudia Raia celebra os três meses do pequeno Luca em um mesversário

Nesta sexta-feira, 12, a atriz Claudia Raia, 56 anos, comemorou o terceiro mês do pequeno Luca, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello, 53 anos. Ao lado de Enzo e Sophia, filhos do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, a mamãe coruja fez uma festa com o tema selva.

“Meu pequeno príncipe está comemorando três meses de vida! Parabéns Luquinha, a mamãe, o papai, a Sophia e o Enzo amamos muito você!”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

A atriz vive atualizando suas redes sociais com cliques lindos e intimistas com o caçula da família.