Claudia Raia compartilha nova foto com o recém-nascido Luca

Momento fofura do dia. A atriz Claudia Raia, 56, postou neste domingo, 26, uma foto ao lado do filho recém-nascido, Luca, e do marido Jarbas Homem de Mello, 53.

O primeiro filho do casal nasceu em São Paulo, no dia 11 de fevereiro, de parto cesariana, pesando 2,96 quilos e medindo 48 centímetros.

No post, ao som da música A Vida É Boa Com Você, do cantor Bryan Behr, a mamãe se derrete de amores pelo filho. A foto foi feita pelo Estúdio Thalita Castanha, que acompanha Luca desde o seu nascimento. Veja a foto aqui.

Luca já recebeu a visita de alguns titios babões, como a atriz e amiga de Claudia, Mariana Ximenes, e da família Huck, com Luciano, Angélica e Eva.

Raia tem mais dois filhos, fruto do relacionamento com o ex-marido, o ator Edson Celulari. Enzo, de 25 anos e a Sophia, de 20. Enzo também já paparicou o irmão e postou um clique ao lado do caçula. Na legenda ele comemora o primeiro mês de vida do pequeno.

Continua após a publicidade