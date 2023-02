Claudia Raia compartilha novas fotos de Luca; veja

Claudia Raia segue atualizando os seguidores com novos registros de Luca. Seu filho com Jarbas nasceu no dia 11 de fevereiro.

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou, neste domingo, uma foto do bebê no colo do pai com a seguinte legenda:

“Bom dia, grude com o meu pai”, escreveu. Em seguida, a artista mostrou mais uma imagem do filho no seu colo.

Story de Claudia Raia Foto: Instagram/ @claudiaraia

“Ai que delícia de cheirinho do Lucinho”, postou. No dia 14 de fevereiro, Claudoa chegou a mostrar o ensaio fotográfico de sua família com o novo integrante.

Story de Claudia Raia Foto: Instagram/ @claudiaraia

“Minha família, meu lar, minha vida todinha… onde eu protejo, mas também me sinto protegida! Amo tanto vocês que não cabe em mim todo esse amor, obrigada por me fazer uma mulher tão feliz”, escreveu.