Claudia Raia diz que Glória Pires a ajudou na criação do 1º filho e celebra volta às novelas

A atriz Claudia Raia celebrou o seu retorno às novelas após quatro anos nesta terça-feira, 24. A artista entrou para o elenco de Terra e Paixão, folhetim das 21h da Rede Globo, e comemorou a possibilidade de trabalhar com os amigos Tony Ramos e Glória Pires. Ela fará uma participação em 10 capítulos da novela.

Claudia e Glória nutrem uma amizade há anos, mas ainda não tinham contracenado juntas. A atriz revelou, inclusive, que teve a ajuda da amiga durante a criação do primeiro filho, Enzo Celulari. “Eu estou adorando rever os meus amigos da vida inteira. [...] Glorinha [é] minha amiga da vida, me ensinou tudo com o meu primeiro filho, me ajudou demais”, comentou em entrevista ao Gshow nesta quarta-feira, 25.

Claudia Raia e Glória Pires contracenam juntas pela primeira vez em 'Terra e Paixão'. Foto: Fábio Rocha/Globo/Divulgação

A artista relatou a sensação que teve ao retornar aos estúdios da emissora após o nascimento do terceiro filho. “É uma vida inteira aqui dentro. Muito emocionante estar de novo aqui nesse momento em que eu ganhei o maior presente da minha vida, que foi o Luca, aos 56 anos de idade”, disse.

A atriz ainda detalhou ter recebido um convite pessoal de Walcyr Carrasco para estar na novela e que tem se dividido entre São Paulo, onde vive com Luca e Jarbas Homem de Mello, e Rio de Janeiro. “Ele [Luca] quis vir nessa família, em uma família de artistas em que o pai e a mãe são atores. É essa correria. Os meus [outros] filhos foram criados assim, dentro dos estúdios, da coxia. [...] A gente está na luta porque a gente é operário da arte”, afirmou.

