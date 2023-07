Claudia Raia publica encontro de filho caçula com Aracy Balabanian e Glória Menezes; veja fotos

A atriz Claudia Raia compartilhou mais um registro do filho caçula, Luca, mas, desta vez, com pessoas especiais na sua trajetória na televisão brasileira. Neste domingo, 16, ela fez uma publicação no Instagram mostrando que o bebê conheceu as artistas Aracy Balabanian e Glória Menezes.

As três já trabalharam juntas em novelas como Rainha da Sucata e Deus nos Acuda. “Fim de semana no Rio com os meus amores”, escreveu Claudia, mostrando que havia feito um passeio no Rio de Janeiro.

A atriz Aracy Balabanian em encontro com Luca, filho de Claudia Raia. Foto: Instagram/@claudiaraia/Reprodução

Nas fotos, os artistas Fernanda Souza, Mariana Ximenes, Paolla Oliveira e Luiz Fernando Guimarães, o maquiador Ale de Souza, a figurinista Gogoia Sampaio e a diretora Denise Saraceni também apareceram ao lado da atriz.

“Sua energia é uma inspiração. Luca é uma coisa linda”, escreveu Paolla nos comentários da publicação. “Família do coração”, disse Mariana.

O bebê, fruto do relacionamento de Claudia com o artista Jarbas Homem de Mello, nasceu no dia 12 de fevereiro. Veja, abaixo, os registros do encontro de Luca com colegas da atriz.