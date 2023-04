Claudia Raia posta nova foto com o pequeno Luca

Na terça-feira, 18, a atriz Claudia Raia compartilhou um novo clique mega fofo com seu caçula, Luca. O bebê que fez dois meses no último dia 12, está cada dia mais lindo. Na foto, Claudia aparece nua, com o cabelo tampando o seio e o pequeno em seus braços. Clique aqui para ver.

Na legenda, a mamãe disse: “Dos papéis da minha vida, ser mãe é o meu preferido”.

Alguns famosos também não resistiram ao pequeno Luca e logo teceram comentários e elogios aos dois. A apresentadora Eliana elogiou o fotógrafo e a make de Claudia. “Ale Souza, vocês arrasaram. Ser mãe é, sem dúvidas, nosso melhor papel. Beijinho neste anjinho de Deus”, escreveu a apresentadora.

Camila Queiroz disse: “que foto” e a apresentadora Sabrina Sato, exaltou a beleza de Claudia e disse o quanto a atriz inspira.

Famosos elogiam Claudia Raia e bebê Luca Foto: Reprodução/Instagram/@claudiaraia