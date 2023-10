Claudia Raia revela dificuldades no pós-parto: ‘Senti uma peruca caindo do meu cabelo’

Claudia Raia revelou que perdeu uma grande quantidade de cabelo três meses após o nascimento de Luca. Atualmente, seu filho com Jarbas Homem de Mello tem oito meses.

Em entrevista ao programa Conexão VivaBem, do Uol, a atriz contou que teve eflúvio telógeno no período pós-parto, que é justamente a perda de fios nesse período. “Depois de três meses que o Luca tinha nascido, comecei a sentir uma peruca caindo do meu cabelo a cada vez que eu escovava ou lavava os fios”, disse.

Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello e Luca Foto: Reprodução/Instagram/@estudio_thalitacastanha/@claudiaraia

“Eu já tinha percebido o afinamento do fio, principalmente nas pontas, então era uma coisa que eu já estava cuidando (...) É um tema que ninguém fala muito. Às vezes até por falta de informação, as mulheres começam a sentir a queda de cabelo e não percebem que é por causa do pós-parto e que isso faz parte e que tem tratamento”, afirmou.

“Você tem que procurar um dermatologista pra te ajudar nessa fase, porque isso é muito comum”, recomendou. Na entrevista, Claudia reiterou que seu médico lhe receitou o uso de um xampu para queda, consumo de vitaminais via oral e o uso de tônicos.