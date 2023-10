Claudia Raia tenta ir a balada em Nova York com filha, mostra look, mas é barrada na porta; veja

Claudia Raia tentou ir a uma balada em Nova York com a filha, Sophia, que está cursando faculdade na cidade. Ela fez um vídeo mostrando o look anos 80 que montou para sair com a filha. Assista ao vídeo abaixo.

Mas, na legenda do post feito na noite de sexta-feira, 7, a atriz informa:

“No dia em que resolvemos ir pra balada, fomos barradas na porta kkkkk, não está fácil para ninguém.” Claudia Raia

Claudia Raia e Sophia se arrumam para balada em Nova York Foto: Arquivo Pessoal / Instagram Claudia Raia

No vídeo, ela diz que está na cidade para “cuidar da minha pequena grande mulher”, e que Sophia disse: “Quando você vier, vou te levar a uma balada”.

Cláudia mostra seu look “anos 80″, brilhante, mostra os acessórios, e ainda reclama com a filha sobre a ausência de festas com este estilo, que agora se tornaram “temáticas”, como Sophia explica a ela. A atriz de 56 anos é mãe de três filhos: Luca, Enzo e Sophia.