Cláudia Rodrigues segue internada com quadro de inflamação generalizada

A atriz Cláudia Rodrigues não será transferida de Curitiba, cidade onde mora, para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um diagnóstico de inflamação generalizada.

Conforme um comunicado de imprensa divulgado pela gestão da artista nesta quinta-feira, 19, Cláudia possuía um risco de piora na saúde. Ela está acompanhada por Adriane Bonato, namorada dela, que permanecerá com a atriz durante todo o período de internação.

Leia também Cláudia Rodrigues passa mal e busca atendimento médico em São Paulo

Cláudia acordou com manchas vermelhas, coceira e incômodo pelo corpo na última terça-feira, 18, e buscou atendimento médico. As possibilidades de a artista estar com quadros de herpes zoster ou varíola dos macacos (monkeypox) foram descartadas.

Adriane Bonato está acompanhando Cláudia Rodrigues durante a internação. Foto: Instagram/@claudia_rodrigues_oficial

Em um vídeo também divulgado pela equipe da atriz, Adriane fez um apelo para a autorização do uso do canabidiol no tratamento de Cláudia. Na última sexta, 14, o Conselho Federal de Medicina (CFM) restringiu as possibilidades de prescrição do composto feito a partir da planta cannabis sativa (maconha).

Segundo o relato de Adriane, a atriz ficou “muito nervosa” com a proibição, já que o composto auxilia no tratamento de esclerose múltipla. “Ela para de tremer, ela consegue escrever, ela consegue tomar as coisas e, sem o canabidiol, ela não vai ter esses recursos mais”, disse.

Leia o comunicado da equipe da artista na íntegra:

Continua após a publicidade

“Passando para informar que a Claudinha não será transferida de Curitiba para o hospital Albert Einstein, pois existe um risco de piora da atriz no trajeto devido à inflamação generalizada, pois, mesmo tomando as medicações para conter as reações, não obtemos resultados esperados, permanecendo com as manchas avermelhadas em todo o corpo, ainda com coceiras e incomodo, além de outros sintomas recorrentes a Esclerose Múltipla.

A atriz está acompanhada por sua namorada Adriane Bonato, que cancelou sua agenda da semana e ficará com ela em todo período de internação.

Foram descartaras as possibilidades de Herpes Zoster e Varíola do Macaco.

Agradecemos a todos se puderem continuar a nos enviar energias positivas e orações de todos os fãs, amigos e parceiros.

O Grupo CALONE®️ vai acompanhar a internação de Cláudia Rodrigues e continuará informando maiores detalhes de acordo com o boletim médico.”





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais