Cláudia Rodrigues tem alta após quadro de inflamação generalizada

A atriz Cláudia Rodrigues teve alta após ter sofrido um quadro de inflamação generalizada e ser internada em Curitiba, cidade onde mora. Cláudia havia acordado com manchas vermelhas, coceira e incômodo pelo corpo na última terça-feira, 18, e buscado atendimento médico.

A notícia sobre a alta veio após a divulgação de um vídeo de Adriane Bonato, namorada dela, pela equipe da artista nesta sexta-feira, 21. Segundo Adriane, Cláudia teve uma reação alérgica a amoxicilina, um tipo de antibiótico.

Leia também Cláudia Rodrigues segue internada com quadro de inflamação generalizada

Notícia de alta veio através de um vídeo gravado por Adriane Bonato, namorada de Cláudia Rodrigues. Foto: Instagram/@claudia_rodrigues_oficial

A atriz também apareceu no vídeo para agradecer à torcida dos fãs e disse que agora está sem manchas pelo corpo. Ela aproveitou para fazer um apelo pela liberação do canabidiol, composto feito a partir da planta cannabis sativa (maconha), para o tratamento dela contra a esclerose múltipla.

Na sexta-feira passada, 14, o Conselho Federal de Medicina (CFM) restringiu as possibilidades de prescrição do composto. Na quinta, 20, o órgão anunciou que abrirá uma consulta pública para rever a decisão.

“Ajuda muito a mim e a todo mundo que precisa”, afirmou Cláudia. Adriane também havia dito, em um vídeo anterior, que a atriz havia ficado “muito nervosa” com a restrição, já que, com o canabidiol, “ela para de tremer, consegue escrever e consegue tomar as coisas”.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais