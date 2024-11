Claudio Cinti, ator de ‘Zorra Total’, é internado e pede ajuda a seguidores

Amigos do ator iniciaram uma campanha para ajudá-lo com as despesas médicas. “Estou gravando esse vídeo para dizer que a campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake”, explicou ele, que compartilhou também seu PIX nas redes sociais.

Nos comentários, fãs e seguidores se solidarizaram com a situação do ator. “Caramba, Bil. Estimamos sua melhora e conte com nossa ajuda e orações! Tudo ficará bem, com a graça de Deus”, disse um. “Deus te abençoe! Vai dar tudo certo! Força, fé e muita saúde! Vamos doar, gente”, escreveu outro.