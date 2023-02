Cleo faz alerta nas redes sociais sobre o estado emocional de Luana Piovani: ‘Isso é muito sério’

A atriz Cleo Pires usou as redes sociais para cobrar uma ‘pressão pública’ em relação ao choro de Luana Piovani, que enfrenta uma briga judicial com Pedro Scooby. Ela revelou estar preocupada com a saúde mental da colega, que apareceu aos prantos no Instagram nesta segunda-feira, 13, fazendo um desabafo.

“Gente, cadê a pressão pública em cima do que está acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam por isso?”, ressaltou, por meio dos stories do Instagram. “São tantos temas, usar um caso midiático para falar de outras mulheres que passam por coisas parecidas: processos irregulares em que os genitores dos seus filhos são tidos como tendo razão, o que se espera de homens e de mulheres.”

Luana Piovani disse que Pedro Scooby pagou parte da pensão dos filhos que faltava. Foto: Iara Morselli/ ESTADÃO e Instagram/@pedroscooby

A atriz, que pausou as gravações de um filme, afirmou nunca ter visto Luana Piovani chorar publicamente. “Eu conheço a Luana há tanto tempo e nunca a vi chorando. E ela está chorando nas redes sociais. Isso é muito sério”, emendou Cleo. Ela aproveitou para questionar o papel de Scooby no imbróglio. “A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é desagradável porque, no caso do genitor dos filhos dela, é um cara que conquistou muitos corações no Brasil. Ele é muito carismático, mas a gente precisa colocar as prioridades em seus lugares”, completou.

A briga de Piovani e Scooby

A confusão entre os dois ocorre desde que Luana afirmou que o Scooby não estava pagando a pensão dos filhos. O surfista entrou com um processo contra ela dias depois. Tempos depois, a atriz usou as redes sociais para detalhar o conteúdo da ação, alegando que o ex-marido havia colocado fotos nuas dela no documento.

Pedro, por meio de sua defesa, publicou uma nota contando que a ex-mulher não poderia gravar novos vídeos e que estaria desrespeitando uma ordem judicial ao expor os filhos na internet. A advogada de Luana retrucou o comunicado de Scooby e afirmou que a outra parte está tentando calar a artista.