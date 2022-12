Clive Davis relembra conversa com Whitney Houston horas antes da sua morte: ‘Foi trágico’

Clive Davis, produtor musical e amigo de Whitney Houston, revelou detalhes de seu último encontro com a cantora, antes da sua morte, em 2012. Em entrevista ao Page Six, ele disse que a estrela estava lutando contra seus vícios pouco antes de sua morte. Davis foi o responsável pelo início da carreira da cantora quando ela tinha 20 anos e disse que ficou “chocado” com sua morte pois ela “parecia estar se recuperando”.

Whitney Houston performando no Grammy de 2009 Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

“Eu estive com ela 48 horas antes de sua morte. Ela estava em ótima forma, tenho que te dizer”, revelou Davis. “Nunca me ocorreu que ela morreria dois dias depois. Ela estava fazendo uma tentativa corajosa durante esse período de abandonar as drogas e se reabilitar”, lamentou.

Whitney Houston lutou contra o vício em drogas ao longo de toda a sua vida, principalmente quando chegou ao seu auge.

“Ela estava me mostrando o que tinha feito na reabilitação. Como ela havia parado de fumar, como havia limpado a garganta da nicotina”, contou.

Ele ainda revelou que Houston tinha planos de retomar a carreira uma vez que concluísse o tratamento.

“Ela estava querendo começar a ir para o estúdio. Antecipou uma gravação de agosto para fevereiro. Ela tinha acabado de sair do filme em que ela estava fazendo”, contou.

“E eu estava tocando as músicas dela que Jennifer Hudson tinha acabado de gravar. Passamos a tarde inteira, como sempre fazíamos juntos, no meu hotel. Então foi chocante, chocante, quando 48 horas se passaram. Eu nunca teria pensado, 48 horas antes de sua morte, que haveria aquele fim horrendo e prematuro de sua vida”, completou.

Morte de Whitney Houston

A estrela foi encontrada inconsciente em uma suíte no hotel Beverly Hilton, na Califórnia, nos Estados Unidos, submersa na banheira, no dia 11 de fevereiro de 2012. Os paramédicos realizaram a massagem cardíaca, mas ela não respondeu aos estímulos e morreu aos 48 anos.

Whitney Houston nasceu em Newark, nos Estados Unidos Foto: Britta Pedersen/EFE

Na época, o médico legista afirmou que sua morte foi acidental e causada por afogamento, além de efeitos de doença cardíaca aterosclerótica e uso de cocaína. Os resultados da toxicologia encontraram, também, drogas adicionais em seu sistema, incluindo Benadryl, Xanax e Cannabis.