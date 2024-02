Closet de Jennifer Aniston é maior do que muitos apartamentos; veja fotos

Jennifer Aniston convidou seus fãs - e seguidores do Instagram - para darem uma espiada em seu closet na mansão, avaliada em 21 milhões de dólares, segundo a Architectural Digest, na Califórnia. Pela rede social, a eterna Rachel Green da série Friends compartilhou imagens exclusivas do espaço enquanto se preparava para a cerimônia do People’s Choice Awards, na última quinta-feira, 21.

Nas fotos, Aniston aparece se vestindo em seu closet com a ajuda de sua equipe, que inclui Christopher McMillan, o cabeleireiro responsável por criar o icônico penteado “Rachel”, que se tornou famoso graças à personagem da atriz em Friends e inspirou a moda dos anos 1990.

PUBLICIDADE A área possui várias unidades de prateleiras que guardam as peças de grife da atriz, além de um longo corredor de madeira central que leva a uma grande cômoda. Completo com tetos altos e iluminação embutida, o closet também dispõe de uma área de vaidade para que Aniston consiga arrumar seu cabelo e maquiagem. No carrossel de imagens publicado pela estrela de The Morning Show, também há uma homenagem ao seu amigo, o ator Adam Sandler, a quem ela entregou um prêmio especial no People’s Choice Awards.

“Absorvendo todo o amor da noite @peopleschoice. E @adamsandler, você sempre será um ícone aos meus olhos!”, escreveu ela na publicação.

Comercial com David Schwimmer

Recentemente, a atriz estrelou em uma mini reunião de Friends ao lado de David Schwimmer, intérprete de Ross na icônica série, para um comercial do Uber Eats exibido durante o intervalo do Super Bowl deste ano.

No vídeo, que já foi disponibilizado nas redes sociais da marca na terça-feira, dia 6, Aniston recebe uma entrega em um set de filmagem e sua assistente comenta: “Não sabia que era possível pedir tantas coisas na Uber Eats, preciso lembrar disso”.

A atriz responde: “Bom, como diz o ditado, para você lembrar de uma coisa, precisa esquecer de outra”. Em seguida, ela encontra David, que a abraça. A atriz não reconhece o colega de elenco e pede que ele dê uma dica de onde se conhecem. Surpreso, ele responde: “Bem, trabalhamos juntos por dez anos”. Jennifer finge se lembrar do ator e responde: “Dez anos? Você foi ótimo”.

“Você ainda não sabe, não é?”, rebate Schwimmer. Aniston admite que ele está certo, se retira e reflete: “Como se eu fosse esquecer dez anos da minha vida”. Ao assistir a atriz se afastar, o intérprete de Ross confessa: “Eu odeio esta cidade”. Veja: