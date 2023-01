Coachella anuncia line-up de 2023 e Bad Bunny é o primeiro latino a ser headliner

O Coachella divulgou nesta terça-feira, 10, o line-up de sua edição deste ano, que traz Bad Bunny e Blackpink como as principais atrações de dois dias distintos do festival. Essa é a primeira vez que um latino e uma banda sul-coreana assumem o status de headliners no evento. O terceiro dia será encabeçado pelo estadunidense Frank Ocean.

O Brasil será representado pelo DJ Vintage Culture, que toca house music. No ano passado, Anitta tocou no festival e também fez um feito inédito para o país: foi a primeira brasileira a aparecer na segunda linha de destaque na arte de divulgação das atrações do festival.

Anitta cantou no Coachella em 2022 Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Além dos dois, Céu, Emicida, Pabllo Vittar, CSS, Boogarins, The Twelves, Gui Boratto, Amon Tobin e Anna são outros brasileiros que estiveram no line-up do evento. O Coachella é considerado o principal festival de música pop dos EUA.

A pré-venda inicia na próxima sexta-feira, dia 13. A organização do festival informou no Instagram que restam poucos bilhetes para o primeiro final de semana e que há mais ofertas para o segundo. Para realizar as compras é necessário fazer um cadastro no site do Coachella.