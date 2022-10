Coldplay adia shows no Brasil devido à infecção pulmonar de Chris Martin

Continua após a publicidade

A banda Coldplay anunciou nesta terça-feira, 4, que os shows no Brasil serão adiados. A banda iria se apresentar neste mês em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em publicação nas redes sociais, o grupo explicou que as apresentações precisarão ocorrer somente em 2023, porque Chris Martin, o vocalista, está com uma grave infecção pulmonar.

Crhsi Martin em show recente, em Londres

“Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas. Estamos trabalhando o mais rápido possível para garantir as novas datas e daremos mais informações nos próximos dias”, informou o grupo.

“Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito por qualquer decepção e inconveniência, e estamos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris. Por favor, guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas remarcadas. Isso acontecerá no início de 2023 e será anunciado muito em breve. No entanto, também atenderemos a todos os pedidos de reembolso de ingressos - que estarão disponíveis no ponto de venda”, explicou Coldplay.

A banda ia se apresentar nos dias 11 e 12 de outubro no Rio de Janeiro e nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro em São Paulo.