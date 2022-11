Coldplay anuncia 3º show no Rio de Janeiro; veja preços e como comprar

Publicidade

Nesta segunda-feira, 21, a banda Coldplay anunciou que fará mais um show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A nova apresentação está marcada para o dia 28 de março de 2022.

Além da nova data, o grupo tem dez shows marcados pelo País, incluindo outras duas noites na capital carioca, seis no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e duas no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Todos os ingressos já estão esgotados.

A abertura de vendas para o show extra começa nesta terça-feira, 22, a partir das 10h através do site da Eventim e 11h na bilheteria oficial, que fica na Jeunesse Arena.

Os valores variam de R$ 215,00 (cadeira superior meia entrada) e R$ 950,00 (pista premium inteira). Aqueles que adquirirem os ingressos na bilheteria oficial estão isentos de taxa de conveniência.

Os shows da turnê Music Of The Spheres no Brasil haviam sido adiados por conta de uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin. Antes disso, o Coldplay chegou a se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio, em setembro.





Relembre todas as datas:

10/03/23: São Paulo, BR - Estádio do Morumbi

11/03/23: São Paulo, BR - Estádio do Morumbi

13/03/23: São Paulo, BR - Estádio do Morumbi

14/03/23: São Paulo, BR - Estádio do Morumbi

17/03/23: São Paulo, BR - Estádio do Morumbi

18/03/23: São Paulo, BR - Estádio do Morumbi

21/03/23: Curitiba, BR - Estádio Couto Pereira

22/03/23: Curitiba, BR - Estádio Couto Pereira

25/03/23: Rio de Janeiro, BR - Estádio Nilton Santos Engenhão

26/03/23: Rio de Janeiro, BR - Estádio Nilton Santos Engenhão

28/03/23: Rio de Janeiro, BR - Estádio Nilton Santos Engenhão (NOVO SHOW)





