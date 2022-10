Coldplay anuncia novas datas de shows no Brasil para março de 2023; confira

O Coldplay divulgou nesta segunda-feira, 10, as novas datas dos shows que aconteceriam em São Paulo e no Rio de Janeiro neste mês e foram adiados por conta de uma infecção pulmonar do vocalista, Chris Martin.

Na capital paulista, as apresentações foram transferidas do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi. De acordo com a Live Nation, a mudança foi feita devido à disponibilidade do local.

Os shows agora acontecerão nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023. Os ingressos comprados anteriormente continuam valendo e informações sobre a localização de novos assentos serão enviadas por e-mail aos portadores de ingressos.

No Rio de Janeiro, as apresentações permanecem no Estádio Nilton Santos e serão realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2023. Da mesma forma, os ingressos adquiridos anteriormente continuam valendo para as novas datas.





Troca de setores e reembolso

Com a mudança de local do show em São Paulo, alguns setores serão realocados de acordo com a disposição do Estádio do Morumbi.

Os setores pista premium e pista permanecem os mesmos, enquanto os ingressos na cadeira superior serão transferidos para as arquibancadas.

Já a cadeira inferior será transferida para os setores inferior e superior do Morumbi e o público será alocado de acordo com a ordem de chegada.

Aqueles que não puderem comparecer às novas datas podem solicitar o cancelamento e o reembolso até o dia 12 de novembro de 2022, através do site da Eventim. Para compras realizadas em canal presencial, é preciso se dirigir a uma bilheteria oficial a partir de 13 de outubro.





