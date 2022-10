Coldplay anuncia show extra em Curitiba após ingressos da 1ª data esgotarem

O Coldplay anunciou na tarde desta quinta-feira, 20, que fará uma apresentação extra em Curitiba. A informação foi divulgada pouco tempo depois dos ingressos para a primeira data esgotarem.

O novo show será realizado em 22 de março de 2023 no Estádio Couto Pereira e a venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 21, a partir das 10h no site da Eventim e às 11h na bilheteria oficial.

Leia também Vendas de ingressos de show do Coldplay no Brasil esgotam

Os preços variam entre R$ 245,00 (arquibancada meia entrada) e R$ 980,00 (pista premium inteira). Aqueles que comprarem os ingressos na bilheteria, localizada no próprio estádio, estão isentos de taxa de serviço.

A primeira apresentação do grupo em Curitiba está marcada para o dia anterior, 21 de março, no mesmo local. Eles também passam por São Paulo, com seis noites no Estádio do Morumbi, e pelo Rio de Janeiro, com dois shows no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

A princípio, os shows aconteceriam neste mês, mas foram reagendadas por conta de uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin. O Coldplay esteve presente já esse ano no Brasil, em setembro, com apresentação no Palco Mundo, no Rock in Rio.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais