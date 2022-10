Coldplay anuncia venda de ingresso extra para shows em SP e RJ; banda também virá para Curitiba

O Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 17, venda de ingresso extra para shows em São Paulo e Rio de Janeiro. A banda irá se apresentar na capital paulista do dia 10 ao dia 18 de março de 2023, no Estádio do Morumbi.

No Rio, o grupo fará o show nos dias 25 e 26. O novo lote de ingressos, para vários setores, estará disponível a partir das 10h do dia 20 de outubro neste site e às 11h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

Chris Martin, vocalista do Coldplay. Foto: JF Diorio/ Estadão

Além disso, foi anunciado uma nova apresentação no Estádio Couto Pereira em Curitiba, Brasil, em 21 de março de 2023. Os ingressos também estarão disponíveis no mesmo dia, hora e site.

A princípio, os shows aconteceriam neste mês. No entanto, devido a uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin, as apresentações precisaram ser reagendadas e, em São Paulo, a Music Of The Spheres World Tour foi transferida do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi.