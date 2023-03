‘Coldplay brasileiro’? Luan Santana grava DVD no Mineirão e é comparado com a banda; entenda

No último sábado, 18, Luan Santana realizou a gravação do DVD Luan City 2.0 no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e recebeu comparações com a banda Coldplay, que está em turnê pelo Brasil.

O cantor utilizou pulseiras de LED controladas para piscarem conforme a música, técnica semelhante a que é adotada pelo grupo britânico em suas apresentações.

De acordo com a assessoria de Luan, as pulseiras são programadas por um controle na mesa de luz para tocarem ao som das canções e têm uma bateria que dura 24 horas.

Ao contrário do Coldplay, no entanto, o sertanejo permitiu que os fãs levassem o acessório para casa como um souvenir com o logo do show - a banda liderada por Chris Martin pede que o público retorne os objetos para serem reutilizados ou reciclados.

Pulseiras do show utilizadas na gravação do DVD Luan City 2.0, que renderam comparações com show do Coldplay Foto: Rodrigo Lima/Yiuw/Divulgação

Segundo a assessoria do artista, a gravação do DVD Luan City 2.0 contou com mais de 2.600 profissionais e uma estrutura com telões de LED, drones, hologramas e fogos de artifício.

Nas redes sociais, vídeos e fotos da apresentação começaram a circular e, com isso, as comparações com o Coldplay. As reações foram variadas: enquanto alguns internautas elogiaram a produção do show do cantor, outros afirmaram que ele copiou a banda britânica.

Confira a repercussão:

o luan santana é o nosso coldplay brasileiro pic.twitter.com/gSAEpF3xiQ — vicky vaporub (@poemaraisa) March 20, 2023

o Luan Santana imitando o coldplay pic.twitter.com/9IBUs4ESKW — dra stranja (@bengwings) March 18, 2023

Que surto foi esse do show do luan santana com a pulseirinha igual do Coldplay KKKKKK — vaibruno (@vaibrunno) March 19, 2023

Show do Luan Santana perfeitooooo,

e quem me conhece sabe q já fui em um milhão de shows em minha vida e o de hoje foi sem dúvidas o mais lindo!!!

Impecável!!!

Quem não foi, deu mole demais pq até a arquibancada estava perfeita!

Tinha até pulseira igual show do Coldplay 😍 — gabs (@gabsamaanda) March 19, 2023

Mano amo muito Luan Santana, mas fazer um plágio das pulseiras do Coldplay no novo DVD não dá kkkkkkkkkkkkkkkkkk — FALTAM 8 DIAS 🫶🏻 (@_uaikassia) March 19, 2023

pois se for falar de luan santana fale, mas fale baixo pic.twitter.com/UGVP1Q1PjN — érica (@meusantxna) March 20, 2023

Não acredito que o Luan Santana teve a cara de pau de copiar a tecnologia das pulseiras do Coldplay pra gravação de seu DVD. — Alvinho (@AlvaroPenerotti) March 19, 2023