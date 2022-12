Coldplay pode receber Medalha de Mérito na Câmara dos Vereadores do Rio; entenda

A banda Coldplay pode receber o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto, honraria entregue pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, após pedido feito por parlamentares da cidade.

De acordo com um requerimento publicado na última quarta-feira, 14, no Diário Oficial da Casa, a indicação foi feita por integrantes da própria Mesa Diretora: Tânia Bastos (Republicanos), Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) e Carlo Caiado (sem partido).

Também assinaram o pedido Felipe Boró (Patriota), Celso Costa (Republicanos) e Luiz Ramos Filho (PNM). Outros 12 vereadores apoiaram o requerimento, com nomes do PL ao PSOL.

A justificativa publicada no Diário Oficial diz que o Coldplay é “uma das bandas de rock mais famosas e importantes da atualidade” e que “a relação dos integrantes com o Rio de Janeiro é notável, sobretudo do vocalista Chris Martin”.

Chris Martin, vocalista do Coldplay, com a bandeira do Brasil durante apresentação no País em 2016. Foto: JF DIORIO /ESTADÃO

Os parlamentares ainda citam que o grupo esteve diversas vezes no Brasil e na capital carioca “com concertos altamente elogiados pela crítica especializada e pelo público em geral” e uma entrevista ao Fantástico, de 2021, na qual Martin disse que “tocar no Brasil é como ir para o céu, mas tocar no Rio é ver todos os seus sonhos se realizarem”.

O requerimento ainda será votado pelos parlamentares e, para ser aprovado, precisa receber a assinatura de, pelo menos, um terço dos vereadores da Câmara.





