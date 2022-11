Com câncer, Simony mostra cabeça raspada e nova peruca: ‘Meu negócio é ser Rapunzel’

Publicidade

A cantora Simony, que luta contra um câncer no intestino, mostrou a cabeça raspada e a nova peruca em um vídeo no Instagram, publicado na quarta-feira, 17. Com fios longos e loiros, a artista aproveitou para brincar com os fãs sobre a nova aquisição.

Anteriormente, a cantora comprou uma peruca de cabelo curto, mas não se identificou com o visual. “Meu negócio é ser Rapunzel”, ironizou.

Muitos seguidores de Simony demonstraram apoio a ela nos comentários do post. “Perfeito”, disse uma. “Menina forte”, afirmou outra. “Você é uma guerreira”, falou mais um.

Ela já disse que a queda dos cabelos é um momento delicado. “Dói, sabia? Quando começa a cair o cabelo, ele dói. Não é uma coisa simples, ele dói mesmo. (...) Além de doer, da dor mesmo, dói na alma. Não é fácil”, comentou a artista durante o A Tarde É Sua.

Descoberta do câncer

Um dia a artista se queixou de uma íngua, no outro decidiu ir ao médico e fora diagnosticada com câncer no intestino. Desde então, ela trata a doença no Hospital do Coração, em São Paulo.

Continua após a publicidade

Segundo médicos dela, Simony passará por quimioterapia e radioterapia durante todo o tratamento. Eles afirmam que ela tem boas chances de se curar se seguir o recomendado. O tumor da cantora já está 50% menor em comparação ao início.