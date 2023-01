Com nono álbum, Pink lança clipe de ‘Trustfall’; assista

A cantora Pink lançou nesta quinta-feira, 27, o clipe de sua música Trustfall. A faixa-título faz parte do nono álbum de estúdio da artista.

A cantora Pink, que será atração no Rock in Rio 2019, em foto de apresentação realizada em 2017; Pink lança clipe de ‘Trustfall’ Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Com uma batida dançante e carrregada de sintetizadores, a música também traz os vocais da cantora norte-americana. A canção é uma declaração para deixar os medos para trás e colocar fé no desconhecido.

O clipe cinematográfico é coreografado por Ryan Heffington e dirigido por Georgia Hudson, que trabalhou anteriormente com a artista no videoclipe What About Us.

O pre-save do álbum está disponível nas plataformas digitais. O lançamento está marcado para o dia 17 de fevereiro. Pink já havia lançado Never Gonna Not Dance Again em novembro de 2022, apresentado durante o American Music Awards de 2022. Já em 2023, ela volta a se apresentar em estádios da América do Norte, com sua turnê Summer Carnival 2023.