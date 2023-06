AFP - Uma imagem do comandante chefe do exército ucraniano, Valery Zaluzhny, viralizou nas redes sociais por causa do patch do personagem Baby Yoda que ele usava em seu colete à prova de balas. O personagem, chamado de Grogu, na série The Mandalorian, faz parte do universo Star Wars.

Comandante chefe do exército ucraniano viraliza com imagem de Baby Yoda, do ‘Star Wars’ Foto: Vadym Muziukyn/AFP

Na noite de segunda-feira, 19, o serviço de imprensa do exército publicou um vídeo do general Zaluzhny visitando posições ucranianas. No peito era possível observar um pequeno ser de pele verde e orelhas grandes.

Zaluzhny é conhecido como “o general de ferro” e se tornou um ícone da resistência ucraniana contra a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

“Este é o caminho: o comandante chefe ucraniano Valerii Zaluzhny usando um emblema de Baby Yoda enquanto lidera a contra-ofensiva da Ucrânia”, escreveu a revista ucraniana Business Ukraine.

“Você coloca uma imagem simbólica e não regulamentar em seu colete à prova de balas e a foto se torna viral. Isso é carisma. Vitória para todos nós”, disse a deputada Iryna Guerashchenko, que compartilhou a imagem em sua página no Facebook. Em outros comentários nas redes sociais, ele também recebey alguns outros apelidos como “Tenente Yoda” e “Major Yoda”.