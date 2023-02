‘Começar uma nova era com a bênção de Anitta e Valesca’, diz Gloria Groove sobre ‘Proibidona’

O mundo do funk tem ganhado cada vez mais vozes femininas graças ao trabalho de grandes nomes da indústria que trilharam esse caminho. Valesca Popozuda chegou nesse meio quando tudo ainda era mato e dominado pelos MCs, fundando o grupo Gaiola das Popozudas em 2000.

O nome de Anitta estourou praticamente 10 anos depois e nunca mais foi esquecido. Mais para frente, chegou Gloria Groove com Dona, mostrando para o que veio e que era para ficar.

Três grandes nomes de cantoras que arrastam multidões por aí com um funk que agrada a grande maioria. Agora, elas estão juntas em um projeto para lá de incrível: Proibidona.

Muitos já especulavam uma parceria entre Anitta e Gloria, mas o que não esperavam era que Valesca, pioneira no funk, estivesse nesse trabalho também. A canção foi apresentada pela primeira vez, no último domingo, 15, durante o Ensaios da Anitta, na Arena Carnaval SP.

Com cerca de 12 mil pessoas na plateia e prestes a completar 28 anos, a Lady Leste não esconde a felicidade em ter colocado mais uma música no mundo e apresentado para um público que embarcou no refrão do novo hit.

“Essa adrenalina de estreia nunca passa, né? Na verdade, acho que ela se intensifica quando falamos de uma nova era, de um novo momento musical”, conta ao Estadão.

Proibidona é a primeira música de Futuro Fluxo, o novo projeto que a drag queen está trabalhando. Durante a conversa em seu camarim na Arena Carnaval SP, o sorriso estampado no rosto e o brilho no olhar entregam uma Gloria realizada: “Nada melhor que começar uma nova era com a bênção de duas deusas do funk, com Anitta e Valesca”.

“Sou fã das duas desde a adolescência, praticamente. Porque deu tempo de viver como público da Gaiola, viver como público da Anitta com Show das Poderosas, e hoje estou dividindo o palco com essas duas mulheres. Na minha cabeça, eu construo um desenho ainda mais emocionante dessa parceria”, fala, sem tirar o sorriso do rosto nem um segundo.

Valesca Popozuda também subiu do palco do Ensaio da Anitta com ânimo lá em cima e sem perder o rebolado. A funkeira não só apresentou a parceria, como também colocou o público para dançar e se divertir com Popo Girando, sua nova música de trabalho, e Beijinho no Ombro, single que fez sucesso em 2014.

Valesca Popozuda fez público da Arena Carnaval SP ir direto ao túnel do tempo ao cantar 'Beijinho no Ombro' no palco com Anitta. Foto: LUPREZIA

No camarim, a sensação de missão cumprida exalava de Valesca. Era como se ela tivesse acabado de realizar um sonho e estivesse processando tudo que acabou de acontecer. Ao Estadão, ela relembrou como recebeu o convite de Gloria Groove e revelou que aceitou mesmo antes de ouvir a canção.

“Fui ouvindo os áudios que ela me mandou e fiquei parada, processando tudo aquilo. Nem tinha ouvido a música ainda, só falei que aceitava, porque era fã dela. Só depois disso que ela me disse que teríamos uma outra companheira, que era a Anitta, e para mim foram dois presentes”, conta.

O brilho no olhar de Valesca Popozuda ao falar desse trabalho mostra o quão realizada está. “Eu já era fã da Gloria e trabalhar com ela foi um presente. Ela ainda realizou outro sonho meu que era fazer um feat e cantar junto com a Anitta, em um palco. Então assim, foi só vitória essa parceria”, fala aos risos.

Para Gloria Groove, a voz de Beijinho no Ombro representa muito mais que uma voz na primeira canção de Futuro Fluxo. “Ela [Valesca] representa a estética da música e está além de uma parceria, ela é o manto sagrado do funk dentro da estrutura de Proibidona. Espero que, com esse projeto, as pessoas consigam vir a valorizar ainda mais a trajetória de nomes do funk, da originalidade, peculiaridade, que cada voz do funk tem”, fala.

Após sucesso com 'Lady Leste', Gloria Groove aposta em 'Proibidona' para divulgar seu novo projeto, 'Futuro Fluxo'. Foto: LUPREZIA

Após o grande sucesso dos hits do último álbum, Gloria revela que Futuro Fluxo, seu novo projeto, tem como foco principal “aprender a celebrar as conquistas” que, consequentemente, é a sua meta ao longo deste ano. Ela ainda reconhece que Lady Leste revolucionou sua carreira e sua vida.

“Lady Leste mudou a minha vida e foi pensado para isso. Agora embarco no Futuro Fluxo, onde espero me divertir muito. Quero trabalhar dentro de mim essa sensação de poder parar e refletir sobre as coisas boas e transformadoras que aconteceram, e não deixar a celebração passar despercebida no ‘vuco-vuco’ da vida”, fala, com sorriso estampado no rosto.

Futuro Fluxo ainda não tem data de lançamento, mas Gloria Groove confirmou no palco da Arena Carnaval SP e em suas redes sociais que Proibidona chega às plataformas digitais nesta quarta, 18 - dia em que comemora seu 28˚ aniversário.

Sobre o novo projeto, ela garante que será repleto de diversão e feito para celebrar a vida: “Acredito que 2023 é um ano de renascimento e e recomeço em vários aspectos. Então nada melhor que uma grande festa para ilustrar isso. Tomara que vocês consigam vir comigo para esse futuro”, finaliza aos risos.