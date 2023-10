Comercial com Grazi Massafera viraliza e é criticado por mostrar caju ‘de ponta-cabeça’; entenda

Um comercial estrelada por Grazi Massafera tem viralizado na internet por mostrar um caju “de ponta-cabeça”, ou seja, preso à arvore pela castanha e não pela ponta da fruta, como deveria ser.

A campanha da marca L’Occitane au Brésil foi divulgada em 3 de outubro, mas só começou a repercutir na internet nesta quinta-feira, 12, quando uma publicação no X (antigo Twitter) chamou a atenção para a questão.

A partir daí, diversos internautas foram expressar seu descontentamento nas redes sociais e diretamente na publicação original, feita pela atriz em parceria com a marca. Alguns também apontaram que a árvore do comercial não é um cajueiro.

“Caju preso pela castanha em um pé de amora. Gente, que combinação”, disse uma pessoa. “Nem a folha do cajueiro acertaram, vergonha alheia”, criticou outra.

“Gente, mas vocês poderiam ter pesquisado como o caju fica pendurado na árvore, né?”, escreveu uma usuária. “Publicitário é mesmo Deus. Criou um caju que se prende ao cajueiro pela castanha. Como é que confia no produto agora?”, apontou outro internauta.

Continua após a publicidade

No vídeo, que divulga uma linha de sabonetes e cremes com fragrância de caju, é possível ver que a fruta foi presa à árvore com a ajuda de um fio transparente. O problema chamou a atenção até do Instituto Caju Brasil, que comentou:

Como representante de mais de 190 mil famílias que trabalham com cajucultura, o ICB fica no mínimo “indignado” com a falta de conhecimento sobre as nossas espécies. Esperamos sinceramente que a empresa possa corrigir o seu erro através de campanhas compensatórias. O setor já vive diversos problemas, e ter a imagem da sua “identidade” descaracterizada é muito triste. Instituto Caju Brasil

Caju "invertido" gerou críticas em comercial estrelado por Grazi Massafera. Foto: Reprodução de tela/@massafera e @loccitaneaubresil/Instagram

O Estadão procurou a assessoria de imprensa da L’Occitane au Brésil para comentar o assunto, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.