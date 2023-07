Como é o cruzeiro luxuoso de Wesley Safadão, que tem Arthur Lira e Jojo Toddynho entre passageiros

Wesley Safadão está na Flórida, Estados Unidos, acompanhado de famosos e anônimos que embarcaram no cruzeiro WS On Board. São três dias a bordo de um navio com serviços luxuosos, que conta com mordomo, lençóis egípcios, varanda e acesso a uma ilha nas Bahamas.

Quem garantiu a passagem também estava participando da gravação do DVD do artista. Esta é a quinta vez que Safadão ativa o projeto em alto mar.

A apresentadora Jojo Todynho, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o humorista Tirulipa e o ator Eri Johnson são alguns dos passageiros, além dos outros artistas contratados para os shows.

Projeto WS On Board, do cantor Wesley Safadão, tem passeio a uma ilha nas Bahamas Foto: Reprodução/Instagram/@wsonboard

Os passageiros seguiram viagem na segunda-feira, 10, e têm retorno previsto para o dia 13. A embarcação é a MSC Seaside, da MSC Cruzeiros - o navio, claro, não pertence ao artista.

Para embarcar, os participantes tiveram que ir até Port Canaveral, na Flórida, e pagar uma taxa de R$800 - os valores para o descolamento até os EUA não fazia parte do ingresso. Depois, eles seguiam viagem para a “Ilha do Safadão” e a capital Nassau, nas Bahamas, e retornavam para o porto.

Arthur Lira, de costas, conversa com Wesley Safadão (de cinza) Foto: Reprodução/Twitter/@choquei

Quem pagou mais caro no ingresso aproveitava um espaço com piscina, hidromassagens e bares exclusivos, no chamado One Pool Deck. Para as cabines, existiam as opções interna e externa, com janela ou varanda e até jacuzzi.

Antes de sair do ar, o site afirmava que as cabines mais baratas, sem janela, custavam vendida por R$ 5.408 por pessoa.

Nas opções, estão inclusas camas de solteiro que podem ser convertidas em uma cama de casal, armário, banheiro com chuveiro, TV interativa, telefone, cofre, minibar e ar condicionado - o acesso à internet tinha um custo adicional.

MSC Seaside, da MSC Cruzeiros, responsável pelo projeto WS On Board, do cantor Wesley Safadão Foto: Reprodução/wsonboard.com.br

Um passeio separado oferecia música ao vivo na praia com uma bela paisagem do mar. Porém, em qualquer pacote, estavam incluso os shows, acomodação, alimentação completa, serviço 24 horas e espetáculos no Platinum Theater.

Os passageiros também tinham outras atrações a serem pagas separadamente, como sauna, boliche e o cardápio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Jojo Todynho está no cruzeiro WS On Board, do cantor Wesley Safadão Foto: Reprodução/Instagram/@jojotodynho

Atrações musicais

Além do próprio Wesley Safadão, outros artistas estavam com apresentações agendadas no WS On Board, como Bell Marques, Zé Neto & Cristiano, Dubdogz, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, EME e Tirullipa.