Como filha de Beyoncé, veja quem seguiu os passos dos pais famosos na carreira artística

Beyoncé continua sendo um dos assuntos mais comentados da internet por conta dos shows impactantes da Renaissance World Tour, que está percorrendo estádios da Europa e América do Norte. A estrela apostou em figurinos e efeitos especiais icônicos para tornar o espetáculo o mais grandioso possível e inesquecível para os fãs.

Porém, um detalhe tem chamado muito mais a atenção do público: a participação da filha da cantora, Blue Ivy, nas apresentações. A menina de 11 anos tem brilhado em alguns shows da mãe.

No dia 26 de maio, por exemplo, em Paris, ela dançou com os bailarinos a música My Power e foi ovacionada. Após a performance, Beyoncé dedicou uma postagem nas redes sociais à filha: “Estou tão orgulhosa e grata por ser sua mãe”.

Blue Ivy já comprovou que herdou o talento artístico dos pais. Ela também é filha do rapper Jay-Z. Ainda é cedo para afirmar que a menina vai seguir os passos do casal de artistas, mas já vimos que as possibilidades são enormes.

A cantora Beyoncé a sua filha Blue Ivy Foto: Chris Pizzello/AP

Como Blue Ivy, outros filhos de famosos mostraram que têm veia artística e trilharam seus caminhos, seja na música, teatro, cinema ou televisão. A seguir, vamos relembrar alguns deles:

Cleo

Filha de Gloria Pires e Fábio Jr., Cleo estreou na televisão com uma pequena participação na minissérie Memorial Maria Moura, em 1994, na qual a atriz interpretou a fase criança da protagonista vivida por sua mãe quando adulta. Depois, ela brilhou em novelas como Cobras & Lagartos (2006) e América (2005), da TV Globo, além de filmes como Qualquer gato vira-lata 2 (2015). Em 2018, ela se lançou como cantora.

Cleo a a mãe Gloria Pires Foto: Stella Carvalho

Fiuk

O cantor Fábio Jr. também tem como herdeiro Fiuk, que, além de cantor, se aventurou na área da atuação como o pai. Começou em 2005 como vocalista da banda No Name. Em 2011, decidiu seguir carreira solo.

Paralelo à isso, fez seu primeiro trabalho de atuação em 2008, no filme As Melhores Coisas do Mundo. Em 2009, Fiuk passou nos testes para a 17º temporada de Malhação, onde conquistou o papel do protagonista Bernardo. Inclusive, o tema da temporada foi a música Quem Sou Eu, da banda Hori, a qual Fiuk era o vocalista na época.

Atuou ao lado do pa no seriado Tal pai, tal Filho. Ele também participou do Big Brother Brasil 21 e ficou em terceiro lugar no reality.

Fábio Jr. e Fiuk Foto: Instagram/ @fabiojroficial

Sandy e Júnior Lima

Filhos do cantor Durval Lima, o Xororó, Sandy e o irmão Junior Lima iniciaram a carreira musical ainda crianças. A dupla alcançou sucesso nacional na década de 1980 e, no início de 2007, se separou.

Cada um seguiu um rumo próprio dentro do mundo da música. Ela lançou sua carreira solo e ele participou de alguns projetos musicais e lançou um CD. Hoje, além de cantor, Junior é músico e produtor musical.

Junior e a irmã Sandy Foto: Instagram.com/junior_lima

Sandy e seu pai, Xororó, cantaram juntos em show em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foto: Tiago Queiroz/ESTADÃO

Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo completou 23 anos de carreira. Foi em novembro de 2000 que a artista goiana se lançou oficialmente como cantora e editou o primeiro álbum, Wanessa Camargo, com visibilidade garantida pelo fato de a artista debutante ser filha de Zezé Di Camargo, cantor e compositor sertanejo que formava bem-sucedida dupla com o irmão Luciano.

Após lançamento do álbum 'Pai & Filha', Wanessa Camargo e Zezé Di Camargo lançam clipe de 'Daqui a 20 anos'. Foto: Instagram/@wanessa

Sasha Meneghel

Nascida em 1998, Sasha Meneghel é fruto do relacionamento de Xuxa com o modelo e ator Luciano Szafir. Ela herdou o gosto artístico dos pais para a atuação e chegou a estrelar filmes ao lado da mãe, como Xuxa em o Mistério da Feiurinha, de 2013, baseado no livro O Fantástico Mistério da Feiurinha, de Pedro Bandeira, dirigido por Tizuka Yamasaki.

Sasha ingressou na faculdade de moda na Parsons The New School of Fashion, em Nova York, nos Estados Unidos, em 2016. Em outubro do mesmo ano, ela lançou uma linha com sua assinatura no São Paulo Fashion Week pela marca Coca-Cola Jeans. Os planos da herdeira de Xuxa é se tornar estilista.

Xuxa e a filha, Sasha Meneghel Foto: Instagram/@sashameneghel

Luciano Szafir ao lado de sua filha, Sasha Meneghel Foto: Instagram / @szafiroficial

Paloma Duarte

Filha e neta de famosos, Paloma Duarte seguiu a carreira da mãe, Débora, e do avô, Lima Duarte. Paloma já trabalhou com a mãe na novela Terra Nostra, da TV Globo. As duas interpretaram mãe e filha no papel das personagens Maria do Socorro e Angélica, respectivamente.

Débora e Paloma Duarte Foto: Instagram/@palommaduarte

Fernanda Torres

Filha dos atores Fernando Torres (1927-2008) e Fernanda Montenegro, a atriz Fernanda Torres estreou na televisão em 1979, na série global Aplausos. Sua primeira novela foi Baila Comigo, em 1981, e o papel de maior sucesso foi a personagem Vani do seriado e sequência de filmes Os Normais.

A atriz e escritora Fernanda Torres e a mãe Fernanda Montenegro Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Tarcísio Filho

Ator Tarcísio Filho seguiu a carreira artística dos pais, Glória Menezes e Tarcísio Meira. Ele fez várias novelas na TV Globo, entre elas Deus Salve o Rei e Êta Mundo Bom!.

Tarcisio Meira, Gloria Menezes e Tarcisio Meira Filho Alex Silva/AE Foto: Alex Silva/AE

Luisa Périssé

Filha de Heloisa Périssé, neta de Chico Anysio e filha do intérprete do Seu Boneco, Lug de Paula, Luisa Périssé estreou na televisão fazendo o papel de Dercy Gonçalves menina, em Dercy de Verdade, minissérie da Globo, exibida em 2012. Seu lado artístico e veia cômica foram estimulados ainda na infância. Ela já criava personagens e os apresentava para amigos.

Luisa e Heloisa Périssé Foto: Instagram/@heloisaperisse

Patrícia Abravanel

A filha de Silvio Santos segue o caminho do pai em uma das maiores redes de televisão do país, o SBT. Desde 2011, Patrícia Abravanel participava de quadros nos programas do pai e, em janeiro de 2012, tornou-se apresentadora da emissora.

O apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e a filha Patrícia Abravanel Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

Marcelo Faria

Marcelo Faria estreou na televisão ao lado do pai, Reginaldo Faria, na minissérie A Máfia do Brasil, em 1984. No ano de 2008, ele voltou a atuar com o pai na novela Beleza Pura, da TV Globo.

Marcelo e Reginaldo Faria Foto: Instagram/@celofaria

Lucio Mauro Filho

Lucio Mauro Filho, filho do ator Lúcio Mauro, é ator e dublador como o pai. O artista também seguiu carreira na comédia e marcou a TV brasileira com o personagem Tuco, da série A Grande Família.

Em homenagem ao pai, Lucio Filho interpretou o memorável Seu Aldemar Vigário na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, personagem vivido originalmente por Lúcio Mauro.

Lucio Mauro Filho e Lúcio Mauro nos bastidores da 1ª temporada da nova versão da 'Escolinha do Professor Raimundo', em 2015 Foto: Globo / Divulgação

Preta Gil

Como o pai Gilberto Gil, a cantora Preta Gil seguiu a carreira musical. Além de cantar, ela fez participações especiais em várias novelas da Globo.

Preta Gil canta no show do pai Gilberto Gil Foto: Felipe Iruata/Estadão

Maria Rita

Maria Rita sempre quis seguir os passos da mãe, a famosa cantora Elis Regina (1942-1985), estrela da Música Popular Brasileira, considerada uma das maiores cantoras de toda a história do Brasil. O peso de ser a filha de Elis adiou o início da carreira de cantora de Maria Rita, que começou somente quando ela tinha 24 anos.

Antes de cantar, Maria Rita decidiu ouvir a discografia completa da mãe. Ela estudou em Nova York, nos Estados Unidos, e mais tarde foi à luta. Compôs suas próprias cifras, músicas, sua própria discografia. A artista brilhou com o CD Maria Rita, com recorde de downloads das músicas. E também com o CD Elo.

Maria Rita Foto: Christina Rufatto/ESTADAO

Elis Regina Foto: Reprodução de vídeo

Kate Hudson

Filha da atriz Goldie Hawn, Kate Hudson também é atriz e atua no cinema americano. Suas personagens mais conhecidas são de filmes do gênero comédia romântica, como o famoso longa Como Perder um Homem em 10 Dias.

Kate Hudson e Goldie Hawn Foto: Instagram/@goldiehawn

Jaden e Willow Smith

Jaden Smith estreou no cinema ao lado do pai, Will Smith, no filme À procura da felicidade, de 2006. Assim como Will, ele também é cantor.

Como o irmão, Willow Smith também começou a atuar com o pai e fez uma participação no filme Eu Sou a Lenda, de 2008. A música também encantou a garota, que se projetou como cantora com Whip My Hair, em 2010. Willow também é considerada um ícone fashion.