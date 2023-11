Como jovem se infiltrou em condomínio e assaltou pais de Bruna Biancardi? Delegada explica em vídeo

Os pais da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, Mavie, foram assaltados enquanto dormiam em sua casa em Cotia, na Grande São Paulo, na madrugada de terça-feira, 7. O Estadão participou de uma coletiva de imprensa com a delegada Mônica Gamboa, que explicou como três jovens se infiltraram no condomínio e cometeram o crime. Veja acima.

“O indiciado preso em flagrante é morador do condomínio. A casa do indiciado e a casa das vítimas ficam em uma distância de cerca de 300 metros. O indiciado está morando nessa casa há uma semana. Quem é morador dessa casa é a mãe dele com o padrasto, com uma semana que ele veio passar uma temporada com a mãe”, revelou ela durante a entrevista.

Jovem se infiltrou em condomínio e assaltou família de Bruna Biancardi Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

A mãe de Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos, que confessou a ocorrência quando foi detido, está muito abalada e surpresa com o ocorrido. Segundo as investigações, o criminoso tem uma boa condição financeira.

A delegada Mônica acredita na premeditação do assalto, mas disse que a investigação ainda precisa comprovar isso.