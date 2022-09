Como Justin Bieber, lembre artistas que cancelaram shows no Brasil

Dois dias após realizar sua apresentação no Rock in Rio 2022, Justin Bieber anunciou que não fará mais os dois shows que tinha marcado no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro.

Segundo a produtora Time For Fun, o cantor alega “problemas pessoais” e por isso precisou cancelar todas as apresentações que faria na América Latina.

A situação, apesar de frustrante e triste, não é incomum entre os fãs brasileiros. Assim como Bieber, outros artistas também cancelaram shows no País pouco tempo antes deles acontecerem. Lembre alguns:

Lady Gaga

Lady Gaga seria uma das atrações principais do Rock In Rio 2017, mas anunciou no dia anterior à apresentação que não faria mais o show no Palco Mundo.

A cantora alegou que enfrentava problemas de saúde - ela sofre de lúpus e fibromialgia - e deixou milhares de fãs à espera de seu retorno ao Brasil, que não aconteceu até hoje. A banda Maroon 5 acabou substituindo a artista no festival.

O cancelamento do show de Gaga rendeu muitos memes, incluindo a famosa frase “Brazil, I’m devastated” (Brasil, estou devastada), publicada por ela ao fazer o anúncio.

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough 2 come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now. — Lady Gaga (@ladygaga) September 14, 2017





Tyler, the Creator

O rapper Tyler, the Creator anunciou que não faria mais uma participação no Lollapalooza Brasil 2018 duas semanas antes do início do festival.

Ele se apresentaria no domingo, 25 de setembro, no mesmo dia de Wiz Khalifa e Lana Del Rey, mas acabou sendo substituído pela cantora norueguesa Aurora.

O músico disse que o cancelamento ocorreu por conta de problemas pessoais e prometeu que voltaria ao País em outra ocasião, mas até o momento isso não aconteceu.

O rapper Tyler the Creator cancelou apresentação que faria no Lollapalooza Brasil em 2018. Foto: Torben Christensen/REUTERS

Shawn Mendes

Em 30 de novembro de 2019, Shawn Mendes cancelou um show que faria no Allianz Parque, em São Paulo, horas antes dele acontecer, quando a fila de fãs já contornava o estádio aguardando a abertura dos portões.

De acordo com a assessoria do cantor, ele tinha “ordens expressas de seu médico pessoal para repouso total de suas cordas vocais”.

“Quebra meu coração fazer isso, mas os médicos me falaram que não posso me apresentar nesta noite ou arriscaria danos a longo prazo a minha voz”, disse Mendes nas redes sociais.

O cantor chegou a realizar uma apresentação em São Paulo na noite anterior e já no dia 3 de dezembro, recebeu autorização para cantar na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Foo Fighters

A banda Foo Fighters seria atração principal do último dia do Lollapalooza 2022, mas cancelou o show após a morte do baterista Taylor Hawkins na noite de 25 de março, dois dias antes da data da apresentação.

O músico morreu em Bogotá, na Colômbia, pouco antes de o grupo norte-americano se apresentar na cidade, o que levou ao cancelamento dos últimos shows que faria em turnê pela América Latina.

No lugar da banda, aconteceu um show de rap feito em conjunto entre Planet Hemp, Emicida e os convidados DJ Nyack, KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael.

No último sábado, dia 3, ocorreu o Taylor Hawkins Tribute Concert, show no Wembley Stadium, em Londres, com presença de vários artistas em homenagem ao baterista do Foo Fighters. A apresentação pode ser vista pelo Paramount+.

Dave Grohl e Taylor Hawkins em apresentação do Foo Fighters em janeiro de 2019. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Marina and The Diamonds

Antes de ser conhecida só por Marina, a cantora Marina and The Diamonds teve sua apresentação no Lollapalooza Brasil 2015 cancelada horas antes de quando estava prevista para acontecer.

O voo da artista, que sairia de Nova York para São Paulo, foi cancelado após 12 horas de espera. “Essa seria minha primeira vez no festival e a minha primeira vez no Brasil. Eu realmente queria e planejava este show. Estou frustrada”, escreveu na ocasião.

Contudo, Marina compensou os fãs brasileiros e compareceu ao festival no ano seguinte. Em 2022, ela marcou presença novamente e ainda usou uma blusa com a frase “eu te amo” em português.

Marina and The Diamonds em apresentação no Lollapalooza 2016. Foto: Rafael Arbex / ESTADAO





Mariah Carey

Mariah Carey também está na lista de cantores que cancelaram a vinda ao Brasil. Ela tinha apresentações marcadas em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre em novembro de 2016.

Cerca de uma semana antes dos shows, a cantora anunciou o cancelamento e alegou problemas com as empresas que estavam organizando a turnê.

“Meus fãs merecem um tratamento melhor do que o recebido por esses promotores de shows. Amo meus fãs na América do Sul e farei tudo o que posso para visitá-los em 2017 da maneira correta. Obrigado a todos por entenderem. Te amo”, publicou a artista na época. No entanto, ela não marcou um retorno ao País até o momento.

Mariah Carey faria três shows no Brasil em 2016, mas teve as apresentações canceladas por problemas com os organizadores. Foto: Kamran Jebreili/AP





