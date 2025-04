‘Como voltar a comer 40 ovos por dia?’ reclama Gracyanne Barbosa sobre dieta após BBB 25; veja vídeo

Gracyanne Barbosa comentou sobre a tentativa de voltar à antiga dieta em um vídeo publicado no Instagram no sábado, 12. Segundo a influenciadora, antes de participar do Big Brother Brasil 25, ela realizava entre sete e oito refeições por dia, com o consumo diário de cerca de 40 ovos.

Gracyanne Barbosa mostra bandejas de ovos enquanto fala sobre sua dieta após o BBB 25. Foto: @graoficial via Instagram

Durante o confinamento, a musa fitness adaptou a alimentação à rotina da casa e chegou a consumir chocolate, algo que, segundo ela, não acontecia havia mais de 20 anos.

No vídeo, Gracyanne relatou a dificuldade de retomar os hábitos alimentares anteriores. “Depois de 20 anos sem nem olhar pro chocolate, entrei no BBB e... bom, vocês viram, né?”, disse. “Como é que eu volto a comer 40 ovos por dia depois de tudo isso?”, questionou.

Ela também disse que o paladar mudou durante o programa, o que tornou o retorno à dieta mais desafiador.

Alimentação durante o BBB 25

PUBLICIDADE No BBB 25, Gracyanne precisou adaptar a alimentação às condições do confinamento. Na Xepa, teve acesso limitado a alimentos como arroz, feijão, biscoito e goiabada. Quando esteve no Vip, conseguiu manter uma rotina com proteínas variadas, incluindo carnes, ovos e leguminosas.

Durante o programa, a influenciadora relatou dificuldades para controlar os horários das refeições, já que os participantes não têm acesso a relógios. Em outro momento, admitiu ter pegado alimentos de colegas na Xepa. Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 no nono paredão, com 51,38% dos votos.