Compadre Washington recebe alta da UTI, mas permanece internado no Hospital Mater Dei, em Salvador

Compadre Washington, do grupo É o Tchan, recebeu alta da UTI do Hospital Mater Dei nesta quinta-feira, 29. O cantor foi transferido da UTI para a Unidade de Intenção sob os cuidados da cardiologia do hospital, onde permanece sem previsão para alta, segundo a assessora do Mater Dei.

A assessoria do hospital disse, ainda, que o artista está estável a mais de 48h e falou que o cantor se encontra acordado, em repouso e com os níveis de pressão controlados.

Nas redes sociais, Compadre Washington está atualizando os seguidores. Ele já postou um vídeo tranquilizando os fãs e está presente nos stories com informações mostrando a sua recuperação. Em uma das postagens, o cantor apareceu caminhando vestindo um pijama de hospital e máscara.

Compadre Washington deu entrada na UTI na segunda à noite com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica estágio 1, depois de sentir fortes dores durante um show no trio elétrico do Arrastão dos Ambulantes em São Sebastião.