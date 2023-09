‘Comprei MacBook para fingir ser empresária em café’: o incrível vídeo de influencer de A Fazenda

Com somente 20 anos, a influenciadora Nathália Valente acumula momentos marcantes. Para uns, ela é a menina que chorou ao ver como ficou a tatuagem, que fez escondida da mãe. Para outros, é a que foi assistir Barbie, chegou 50 minutos atrasada e gravou vários trechos do filme no cinema. E claro, mais recentemente, ela também se tornou peoa de A Fazenda – e já formou o primeiro casal da edição.

Mas agora, nas redes sociais, Nathália viralizou por mais um feito: um vídeo em que diz ter comprado um MacBook só para levar a um café e fingir que trabalhava. “Fingi ser uma empresária”, diz ela no registro.

Nathalia Valente 'finge trabalhar' em Starbucks Foto: Reprodução/TikTok/@nathaliavalente

“Meu sonho era comprar um computador da Apple para ir no Starbucks, pedir um café e fingir que eu estava trabalhando. Desde pequena tenho isso na minha cabeça”, narrou a influenciadora.

Ela, que alega que a compra foi “literalmente só para fazer isso”, conta que quis registrar o momento: no vídeo, Valente vai ao shopping, pede um café gelado, e brinca com o computador na mesa.

“Enquanto eu esperava meu pedido ficar pronto, eu já fui logo fingir que estava mexendo no computador. Porque eu ainda não sei mexer direito”, relatou.

O curioso registro teve mais de 1,8 milhão de visualizações no TikTok – e 211 mil visualizações no Twitter (X). “É sério isso?”, comentou um usuário. “É a primeira vez que vejo cosplay de trabalhador”, brincou outro. Veja o vídeo: