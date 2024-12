Concurso de sósias de Selton Mello viraliza na web e vencedor surpreende; veja

Fãs lotaram o saguão do Estação Net Cinema, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para acompanhar o concurso de sósias de Selton Mello, no último domingo, 1º.

Ramon Carneiro, vencedor do concurso de sósia de Selton Mello, tem 24 anos e mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Foto: @operfildoramon via TikTok/@estacaonetdecinema via Instagram

PUBLICIDADE Depois de três horas de disputa, saiu o resultado, que surpreendeu e divertiu os presentes. O ganhador foi Ramon Carneiro. Aos 24 anos e morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o ganhador comemorou: “Sou o primeiro Selton Mello negro.”

Ramon concorreu com 16 candidatos, entre homens e mulheres. Como prêmio, levou cinco ingressos para assistir aos filmes que quiser no cinema e ainda um liquidificador, em referência ao filme Reflexões de um Liquidificador, dirigido pelo Selton Mello em 2010.

Candidatos no concurso de sósias de Selton Mello posam para foto no saguão do cinema Foto: @conselheiracriativa via Instagram

Em suas redes sociais, Ramon brincou com o novo título: “Você pode me chamar de Selton Caramello Mello ou Selton Melanina, seja como for que você desejar chamar.”

O evento do último domingo segue uma tendência internacional de concursos similares, que já homenagearam astros como Timothée Chalamet, Paul Mescal e Jeremy Allen White.

A iniciativa coincide com um momento especial na carreira do ator homenageado, que interpreta Rubens Paiva em Ainda estou aqui, filme dirigido por Walter Salles, ao lado de Fernanda Torres. O concurso também antecede o lançamento de O Auto da Compadecida 2, nova produção estrelada por Mello que deve chegar aos cinemas no dia 25 de dezembro.

O próprio Selton Mello compartilhou o post em suas redes sociais: “Olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir, somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar.”