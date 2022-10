Confira as primeiras fotos de Fátima Bernardes no palco do ‘The Voice’

Continua após a publicidade

Estreante na 11ª temporada do The Voice Brasil , Fátima Bernardes já fez suas primeiras gravações no palco do reality musical da TV Globo e está animada para a estreia do programa. A apresentadora inaugura uma nova etapa de sua carreira e afirma que se trata de um período de renovação para si e para a atração, prevista para estrear em novembro.

“É momento de iniciar uma nova década. E é impressionante como o programa, mesmo depois de dez edições, tem frescor, continuamos vendo muita gente talentosa chegando. Isso impressiona muito porque a gente imagina que todo mundo que canta bem nesse país já se inscreveu. Mas sempre tem muita gente maravilhosa inscrita, e com histórias incríveis”, destacou.

Fátima conta ainda como foi sua chegada à equipe do reality. “Fui muito bem recebida, fiquei muito feliz; todos os técnicos (Iza, Gaby Amarantos, Michel Teló e Lulu Santos) me visitaram diversas vezes no Encontro (programa), então foi um reencontro com essas pessoas. E o que gostei muito também foi reencontrar a plateia. Foi muito tocante ver esse carinho e essa saudade que as pessoas estavam, assim como eu estava deles, desse contato mais próximo com o público. Estou muito emocionada e acho que será muito bonito de ver. Com a minha chegada, a chegada da Gaby e da Thais, acredito que teremos uma nova dinâmica entre os que já estavam e nós”, disse.

Fátima Bernardes já fez suas primeiras gravações no palco do reality musical. Foto: João Cotta / TV Globo

Apresentadora está animada para a estreia da nova temporada do programa. Foto: João Cotta / TV Globo

O The Voice Brasil tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Fátima Bernardes, com Thais Fersoza nos bastidores. A produção é de Valesca Campos e a direção de gênero é de Boninho .

