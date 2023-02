DJ de 20 anos comemora após Rihanna cantar seu remix no Super Bowl: ‘Ficha ainda não caiu’

Um DJ baiano teve um remix tocado na noite deste domingo, 12, no show da Rihanna durante o intervalo do Super Bowl. O funk feito a partir da música Rude Boy pertence a Ewerthon Carvalho Santos, o DJ Klean, um jovem de 20 anos, que disse ser “fã do som” da artista.

A cantora fez a apresentação com sucessos da carreira e trouxe o remix do DJ para o show. A primeira versão do remix foi postada pelo DJ em seu perfil pessoal no Instagram em 2020. “Se eu não me engano foi na época em que o reels começou a aparecer na plataforma, muitos DJs e produtores faziam vídeos de como produziam algumas coisas, mostrando pequenos remix e esse foi o meu caso com Rude Boy, conta o DJ, que diz que essa é a música favorita dele.

Leia também Rihanna escondeu a gravidez até da equipe durante os ensaios para o Super Bowl, diz site

DJ que teve remix reproduzido em show de Rihanna durante o intervalo do Super Bowl Foto: Instagram/@dssantanaoficial

Ele diz que postou uma parte do remix nas redes sociais. “Eu estava em uma ‘call’ conversando com alguns amigos e de repente surgiu a vontade: ‘vou fazer remix de Rude Boy da Rihanna’. Fiz um trechinho bem curto e aproveitei para postar no reels, um vídeo mostrando de forma rápida como eu fiz aquele remix, totalmente despretensioso e, de repente, muita gente, muita gente mesmo, veio me pedir o remix completo”, complementa Klean, ressaltando que fez a versão final e lançou em contas independentes no YouTube e no SoundCloud.

A música remixada viralizou no TikTok, com famosos dançando e DJs tocando. E foi na plataforma de vídeos curtos que os produtores de Rihanna conheceram a nova versão de funk do hit e entraram em contato com o DJ no início deste ano para tratar da reprodução. “Foi quando com a ajuda do Zegon, do Tropkillaz, e da SPA Music desenrolamos o processo de acontecer deles usarem o meu remix.”

Conheça DJ Klean, autor do remix de funk que Rihanna cantou no Super Bowl Foto: Timothy A. Clary/AFP

Klean diz que produz remix de diversos artistas. “Eu produzo muitos remix de vários cantores de maneira independente, mas já fiz um remix oficial pro Ruxell, Jerry Smith, Mc Anônimo e Felipe Original na música Beat Envolvente, afirma.

Continua após a publicidade

Questionado sobre como se sentiu ao ouvir o remix produzido por ele no espetáculo, afirma que ainda não acredita. “A ficha ainda não caiu totalmente, mas assim que começou a tocar eu sabia que era o meu remix. Foi incrível!”

ainda sem acreditar que a Rihanna levou um funk remix de Rude Boy feito por um nordestino pic.twitter.com/uUsRpx2TtT — sleepwalker (@katyohann) February 14, 2023