‘Conheci a maior dor do mundo’: Mãe dos atores Selton e Danton Mello morre aos 83 anos

Morreu na quarta-feira, 17, aos 83 anos, Selva Aretuza Figueiredo Melo, mãe dos atores Selton Mello, 51 anos, e Danton Mello, 49 anos, de acordo com a postagem de Selton em suas redes sociais. Natural de Nepomuceno, em Minas Gerais, Aretuza havia sido diagnosticada com Alzheimer há mais de dez anos. A causa da morte não foi informada.

Morre Selva Figueiredo Melo, mãe dos artistas Danton Mello e Selton Mello Foto: @infoseltonmello Via Instagram

PUBLICIDADE Selton lamentou a morte de Selva em sua postagem, seguida de fotos com a matriarca: “Minha mãe partiu para voos infinitos; encerrou sua missão absurdamente linda na terra, mas sua missão maior é eterna & extraordinária”, escreveu Selton, em homenagem à mãe. O ator, que escreveu a biografia Eu Me Lembro inspirado pela doença de Selva e por seus 40 anos de carreira, homenageou seu lado artístico, que explicou ter sido herdado: “através da arte ilumino muitas vidas, isso é dela, criado desde o tempo em que morei nela. Minha mãe é minha arte”.

No livro Eu Me Lembro, Selton detalhou que Selva é a mulher mais importante de sua vida e completou: “[Ela] foi a primeira espectadora do meu despertar para o mundo das artes”.

Em outro trecho de sua postagem nas redes sociais, o artista finalizou: “Conheci a maior dor do mundo, mas enxergo além, sigo nas missões combinadas com minha rainha, nossos planos seguem intactos…estou aqui, mãe, com a senhora agora dentro”.

Nos comentários, artistas e amigos prestaram suas condolências aos irmãos. “Que texto belíssimo. Obrigada por essa lição”, disse a jornalista Maju Coutinho. “É eterno. Muito amor para você e para os seus”, escreveu Alexandre Nero. Maria Fernanda Cândido completou: “Querido Selton, quanta emoção em suas palavras. Festa no céu para a Rainha Selva”.