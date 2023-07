Conrado comenta exclusão de Andréa Sorvetão do documentário de Xuxa; assista ao vídeo

O cantor Conrado, marido de Andréa Faria Sorvetão, resolveu gravar um vídeo e publicá-lo no Instagram após, segundo ele, seguidores questionarem nas redes sociais sobre a ex-Paquita ter sido excluída de Xuxa, o Documentário, disponível no Globoplay.

A apresentadora e Sorvetão romperam a amizade de 35 anos em 2021, após uma fala polêmica do casal ter repercutido bastante na internet. Andréa e Conrado surgiram na web pedindo trabalho e dizendo ser um “casal hétero, cristão e tradicional”.

Xuxa Meneghel, então, não teria concordado com a postura dos dois, que sempre manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Andréa Sorvetão, Conrado e Jair Bolsonaro Foto: Instagram/@conradooficial/@andreasorvetaooficial

Na produção, Sorvetão é citada apenas uma vez, como uma das quatro primeiras paquitas da apresentadora.

“Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui seguimos vida normal. Nós estamos muito conscientes disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direito. A direita aceita muito mais o contrário”, iniciou Conrado, no vídeo publicado no último domingo, 16. “A esquerda não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso”, emendou.

“Nós temos que entender que o País está dividido. Nós estamos tocando a nossa vida, não se incomodem com isso. Está tudo bem por isso. Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso”, disparou o cantor.

Depois, Conrado ainda contou uma novidade: “Agora, quando a Andréa quiser escrever a própria história dela, e já tem gente procurando ela. É evidente, você exclui a pessoa da própria história, alguém vai chegar e falar: ‘Quer escrever? Eu te ajudo’. Aí vocês vão descobrir coisas pra caramba, vai ser muito interessante. Estamos super de boa com isso. É melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do Rei’, encerrou.

Na época da fala do casal, Xuxa se manifestou: “Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Penso assim comigo: ‘eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela’. Então, quando vejo essas pessoas, que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades”.

Sorvetão responde comentário de Xuxa

Em abril de 2022, após Xuxa revelar que desfez laços com algumas Paquitas, no podcast Papagaio Falante, Andréa Sorvetão usou as redes sociais para responder alguns seguidores que estavam curiosos sobre se era ela a paquita indesejada na vida da Rainha dos Baixinhos.

A apresentadora havia sido questionada por Sérgio Mallandro sobre quem seriam as Paquitas de que mais gostou de trabalhar. Ela se negou a responder, mas confessou que não gosta de algumas. “Tem algumas que não quero na minha vida nunca mais”, contou.

“Eu tenho um defeito: é tirar as pessoas da minha vida com facilidade. As pessoas perguntam: ‘essa Paquita nunca mais esteve por perto [da Xuxa], ela nunca mais falou’. Não era para estar. E é assim que vai ser”, continuou a apresentadora.

Sem citar o nome de Xuxa, Andréa falou que a apresentadora nunca fez questão de ter essas pessoas na vida dela. “Essa pessoa que diz ter uma facilidade de tirar as pessoas da vida dela é porque, na realidade, nunca se preocupou ou se esforçou para mantê-las lá. A pessoa nunca esteve na vida dela. Vamos nós, vida que segue. Cada um com seus valores e seus princípios. Eu sigo aqui, firme”, publicou Andréa.

Xuxa e Andréa Sorvetão Foto: Instagram/@conradooficial/@andreasorvetaooficial