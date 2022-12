Copa do Mundo: Eliminação do Brasil gera briga entre Felipe Neto e mulher de Thiago Silva; entenda

Felipe Neto discutiu publicamente com Belle Silva, mulher do jogador Thiago Silva, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Os dois trocaram farpas nas redes sociais nesta sexta-feira, 9.

Tudo começou quando Felipe compartilhou um tuíte indignado com o fato da seleção brasileira ter tomado um gol da Croácia nos acréscimos do jogo.

Leia também Noiva de Alex Telles chora após jogador se lesionar na Copa: ‘Sem palavras’

“Como esses filhos da p*** tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo e faltando 3 minutos para acabar a prorrogação? Como?”, escreveu o youtuber.

Foto: Twitter/ @felipeneto/ @bellesilva

A influenciadora, no entanto, ficou ofendida e retrucou: “Esses ‘fdps’ são os mesmos que te fizeram gritar de alegria há 5 jogos e que te ajudaram quando você estava na merd* em Paris, lembra?”.

“Você não respeita os profissionais que fizeram o que podiam pra levar esse hexa, que você certamente comemoraria. Vai procurar a sua turma”, comentou Belle.

Então, o youtuber se surpreendeu com a resposta e disse: “Não posso nem ficar p*** e xingar a seleção que vem esposa de jogador me atacar publicamente. 200 milhões de pessoas revoltadas xingando, mas eu que sou o problema”.

Belle, então, voltou a retrucar: “Com mais de 3 mil comentários, por que só o meu te incomodou? Internet é assim: fala o que quer, ouve o que não quer. Isso vale para todos”, rebateu.