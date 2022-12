Copa do Mundo: Ludmilla fará show no Catar e é criticada por fãs devido a leis anti-LGBT+ no país

Ludmilla anunciou que irá se apresentar no Catar durante a Copa do Mundo 2022. A revelação feita na noite desta terça-feira, 29, foi alvo de crítica nas redes sociais.

Ela vai cantar em um evento ao lado de Jason Derulo e Lil Baby, entre outras atrações. Casada com a dançarina Brunna Gonçalves há três anos e militante, fãs da cantora questionaram sua decisão.

Leia também Narrador canta Blackpink durante transmissão da Copa do Mundo e fãs reagem: ‘Quinto integrante’

A cantora Ludmilla Foto: Wilton Junior/Estadão

Isso porque homossexualidade é considerada uma prática criminosa, passível de prisão e até pena de morte no Catar. As violações de direitos humanos no país foram os principais motivos para artistas como Shakira e Dua Lipa recusarem se apresentar no evento.

“Desde que recebi o convite, fiquei pensando em como poderia contribuir com as causas LGBT+ além da minha existência, resistência e tudo que represento. Para mim, não faria sentido não devolver algo para minha comunidade, já que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT+”, explicou a cantora no Twitter.

Desde que recebi o convite, fiquei pensando em como poderia contribuir com as causas LGBTQIA+ além da minha existência, resistência e Td q represento. Pra mim não faria sentido ñ devolver algo pra minha comunidade, já que aqi o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ — LUDMILLA (@Ludmilla) November 29, 2022

Em seguida, a artista explicou que irá escolher 5 instituições que atuam em prol da comunidade para apoiar durante todo o ano de 2023. No entanto, alguns fãs e seguidores rebateram:

Publicidade

“Não dava apra apoiar essas instituições sem ir se apresentar?”, indagou um seguidor. “Um monte de artista consciente se recusando a ir e você irá para ajudar instituições em forma de protesto ao Qatar? Você é decepcionante demais”, postou outra.

Lud, a shakira e a dua lipa se recusaram a se apresentar lá, em razão da criminalização da nossa existência por lá. Por que você decidiu ir? Não dava pra apoiar essas instituições sem ir se apresentar lá? — vergonha de macaubal (@hdeveza) November 30, 2022

Dava pra fazer a ação e >não ir< se apresentar num país que criminaliza nossa existência né? Errou feio nessa, lud — polpetta (@guuuuuuuuuuusta) November 29, 2022