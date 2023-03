Courteney Cox faz limpeza em sua estrela na Calçada da Fama e diverte fãs; assista ao vídeo

A atriz Courteney Cox fez uma limpeza em sua estrela na Calçada da Fama, revivendo a personagem Monica Geller, na série Friends. Ela publicou um vídeo no Instagram fazendo a brincadeira que divertiu os fãs.

Revivendo a personagem Monica Geller na série ‘Friends’, atriz aproveita para limpar estrelas das amigas Laura Dern e Jennifer Aniston Foto: Mario Anzuoni/Reuters

No vídeo, as pessoas passam por cima da estrela com seu nome. Ela sai de um prédio com papel e um borrifador na mão para fazer a limpeza. “Vocês podem circular”, disse a atriz, sendo uma frase que a personagem vivida por ela diria. Em seguida, ela vê as estrelas das amigas Laura Dern e Jennifer Aniston e repete o gesto. Assista abaixo.

A estrela com o nome de Courteney na Calçada da fama, em Los Angeles, nos Estados Unidos, só chegou no final de fevereiro. “Não se pode fazer isso todos os dias. Obrigado a todos!”, agradeceu a artista em um publicação no Instagram quando recebeu a homenagem.





