Courteney Cox nega ter drogado Príncipe Harry em sua casa: ‘Não estava distribuindo’

Em outubro do ano passado, o Príncipe Harry revelou diversas polêmicas em sua autobiografia intitulada O que sobra. Em uma delas, Harry declarou que se drogou na casa de Courteney Cox e a atriz se pronunciou nesta semana sobre o assunto.

No livro, o duque de Sussex contou que passou alguns dias na casa da artista após voltar da guerra no Afeganistão. Isso foi confirmado por Courteney.

Porém, em seguida, Harry revela ter experimentado cogumelos alucinógenos, o que foi negado pela atriz. “Ele ficou aqui por uns dias mesmo — uns dois ou três. Ele é uma pessoa muito legal”, iniciou.

Courteney Cox interpretou Monica Geller em 'Friends' Foto: Reprodução de Vídeo/ NBC

“Eu não li o livro. Quero ler, porque ouvi dizer que é muito divertido. Mas sim, chegou a mim. Não estou dizendo que tinha cogumelos! Eu definitivamente não estava distribuindo”, completou.

No livro, o príncipe comentou que virou fã do seriado Friends, que Courteney protagoniza, em 2013. “Ela era a Monica. Eu era um Chandler. Eu me perguntei se eu conseguiria juntar a coragem para contar a ela”, disse.