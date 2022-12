Cris Dias, ex de Thiago Rodrigues, acusa ator de não pagar pensão de filho: ‘Pai ausente’

Cris Dias, de 42 anos, jornalista da Band, criticou Thiago Rodrigues, de 42, seu ex-marido, após desfecho do caso no qual ator disse que foi espancado e roubado na zona sul do Rio de Janeiro. A Polícia Civil afirmou, nesta segunda-feira, 19, que ele caiu e se machucou sozinho.

Eles se relacionaram de 2007 a 2017 entre idas e vindas. Do antigo casamento, nasceu o único filho do ex-casal, Gabriel Rodrigues, de 13 anos.

Leia também Copa do Mundo: Eliminação do Brasil gera briga entre Felipe Neto e mulher de Thiago Silva; entenda

Antes de falar diretamente sobre o ex, Dias fez uma publicação enigmática nesta segunda-feira, 19, no Twitter. “A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu ela na rede social.

A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer 🍷 — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

Depois, alguns seguidores defenderam Rodrigues após entenderam que os tweets de Dias eram uma indireta ao ex. A jornalista, então, criticou diretamente o pai de seu filho.

“Essa parece que não superou o fim com o boy… mulher vai cuidar da sua vida, deixa o outro em paz!”, escreveu uma usuária. “Amiga, o dia que ele me deixar em paz pagando a pensão em dia, talvez, quem sabe”, rebateu a jornalista.

Outra pessoa disse que ela não respeitava a imagem do pai de Gabriel. “O pai ausente do meu filho você quer dizer? O próprio não se respeita, fazer o quê?”, completou Dias.

Em outras ocasiões, a apresentadora disse que terminar com Rodrigues foi “livramento” e que “todo mês tem um porém” para pagar a pensão alimentícia do filho dos dois.

Veja:

O pai ausente do meu filho vc quer dizer? O próprio não se respeita, fazer o q — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

Amiga o dia que ele me deixar em paz pagando a pensão em dia, talvez, quem sabe. — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

Entenda o caso

Thiago Rodrigues afirmou na terça-feira, 13, pouco lembrar do que teria ocorrido no sábado à noite, antes de ser encontrado na manhã do dia seguinte. O artista atribuiu o esquecimento a pancadas que teria recebido na cabeça desferidas por assaltantes que teriam levado o seu telefone celular. O ator chegou a dizer ter sido espancado por cinco homens.

Na madrugada do assalto, Rodrigues, que atuou em novelas da TV Globo como Páginas da Vida e A Favorita, saiu de uma festa em um endereço perto da Praça Santos Dumont, na Gávea (zona sul do Rio). Atravessava a praça para pegar um táxi quando teria caído e desmaiado com o impacto. A polícia, segundo a emissora, apura agora se o celular de Thiago foi roubado ou apenas perdido pelo ator.

Continua após a publicidade