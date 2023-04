Cris Dias volta a cobrar pensão alimentícia de Thiago Rodrigues: ‘Só explanar que funciona’

A jornalista Cris Dias voltou a expôr sua situação com o ex-marido, o ator Thiago Rodrigues, e cobrá-lo publicamente para pagar a pensão alimentícia do único filho do ex-casal, Gabriel Rodrigues, de 13 anos.

Os dois se relacionaram de 2007 a 2017 entre idas e vindas, mas agora passam por maus bocados. Em dezembro de 2022, ela acusou o artista de não pagar a pensão e, em março de 2023, falou novamente sobre o assunto.

Na ocasião, Rodrigues disse que transferiu o valor com menos de um dia de atraso e afirmou que estava sendo atacado nas redes sociais por conta da publicação da ex-mulher.

Já nesta terça-feira, 18, Cris fez uma sequência de tuítes sobre a situação. “Pra quem cornetou: ‘ah, um dia de atraso e ‘bla bla bla’'. Hoje é dia 18 e nada. O quinto dia útil já se foi há tempos. Notifica na Justiça e nada. Zero reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vocês que tem pena, não querem fazer uma vaquinha para ajudá-lo a pagar a pensão? Bom dia”, escreveu.

Em seguida, a jornalista disse que recebeu ameaças de processo por expôr a situação na web e ironizou o fato do ator supostamente não ter dinheiro para pagar a pensão, mas ter o suficiente para entrar na Justiça.

“O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão”, completou.

Algumas horas mais tarde, Cris voltou a se pronunciar, afirmando que, após a exposição, recebeu a pensão, mas não o valor completo. “Não falei? Só explanar que funciona. Mas agora estou com outro problema. Demorou anos para pagar e não passou o valor total. E agora, faz o que? Acumula com a do mês que vem que já está quase chegando? Estou ferrada mesmo”, disse.

