Cristin Milioti, de ‘How I Met Your Mother’, interpretará protagonista em spin-off de ‘Batman’

Publicidade

A atriz Cristin Milioti, conhecida por How I Met Your Mother e Palm Springs, viverá protagonista na série The Penguin, spin-off de Batman, super-herói da DC. Segundo o Deadline, a obra da HBO Max ainda não tem data de estreia e está em fase de produção.

A artista será Sofia Falcone, filha do criminoso Carmine Falcone na franquia. Além disso, atuará com Colin Farrell, ator com passagens por obras como Magnatas do Crime e Batman, de Matt Reeves, que será Penguin na história.

Leia também Coringa do filme ‘Batman’ de Matt Reeves fez teste para ser o Charada; assista ao vídeo

Cristin Milioti na Comic Con de 2022 Foto: Christy Radecic/Invision/AP

O enredo da série expande o universo que o diretor criou para o filme com Robert Pattinson como super-herói. Reeves é produtor executivo em The Penguin ao lado de Dylan Clark, Farrell, Lauren Le Franks e do diretor dos dois primeiros episódios, Craig Zobel.

A “mãe” de How I Met Your Mother também coleciona indicações e premiações em seu currículo. Com Once: A New Musical, ela foi vencedora do Grammy na categoria de Melhor Álbum de Teatro; e recebeu indicação no MTV Movie Awards pelo seu papel em Black Mirror.